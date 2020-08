Os benefícios da atenção primária

Do Diário do Grande ABC



26/08/2020 | 23:59



Apesar de muito importante, o nome APS (Atenção Primária à Saúde) pode não ser muito conhecido entre diversas pessoas e empresas. A atenção primária à saúde funciona como porta de entrada ao sistema de saúde, sendo o primeiro contato do indivíduo com profissionais de saúde.

Com o olhar centrado na pessoa, considera os aspectos físicos, emocionais e sociais que impactam a saúde de cada um. O nosso dia a dia como profissionais da área de atenção primária envolve conhecer e acompanhar de perto cada indivíduo, criando vínculos e confiança para que todas as questões possam ser resolvidas de maneira rápida e única.

Vale ressaltar que não é necessário ter um problema de saúde para procurar os cuidados da atenção primária. A eficácia da atenção primária à saúde se deve ao fato de que realizamos acompanhamento inteiro buscando medidas de prevenção de doenças, promovendo saúde, tratando e recuperando a saúde das pessoas nos seus problemas mais comuns.

Neste texto mostro os quatro pilares que compõem a atenção primária:

Acesso aos serviços de saúde – servimos como o primeiro contato entre a pessoa e serviços de saúde, atuando sempre que houver necessidade, seja ela aguda ou crônica.

– Longitudinalidade – é o acompanhamento que realizamos ao longo do tempo e de maneira regular, independentemente de ter algum problema ou não.



– Integralidade – integralidade significa a possibilidade de acompanhar, tratar e recuperar a saúde das pessoas. O cuidado é por inteiro e envolve todos os aspectos da vida: social, emocional, financeiro, convívio familiar e moradia.



– Coordenação do cuidado – são formas de organizar e garantir que o acompanhamento seja continuado, independentemente se acontece unicamente na atenção primária ou em outros níveis da rede de saúde.



Mesmo que a condição de saúde exija outra especialidade, a pessoa continua tendo a sua equipe de referência próxima para essa e outras questões da sua vida.



Atualmente, no Brasil, a atenção primária à saúde está difundida nos setores público e privado como importante estratégia de melhoria da qualidade da saúde das pessoas. Exemplos disso são iniciativas de hospitais de referência e a presença de serviços voltados para a atenção primária à saúde em planos de saúde que incorporam o serviço para seus colaboradores ou clientes.

Apesar de ser pouco debatida, a atenção primária à saúde é de extrema importância, já que oferece cuidado próximo e humanizado entre as equipes de saúde e as pessoas, tornando a abordagem mais efetiva e vantajosa.

Jéssica Ferreira é enfermeira de família, da startup Cuidas.



PALAVRA DO LEITOR

Enel. De novo!

Depois de tantas reclamações contra a Enel, agora mais uma: Essa empresa está se revelando xenófoba (que ou quem manifesta aversão aos estrangeiros, ou à cultura estrangeira). Estou me mudando e para registrar a conta de energia elétrica em minha nova residência a Enel não aceita meu RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) com o meu CPF! Isso quer dizer que para a Enel um estrangeiro não pode ter conta de luz em seu nome?

Serge R. Vandevelde

São Bernardo

R$ 89 mil – 1

Sem grosserias, por favor, mas, presidente Bolsonaro, por que sua mulher, Michele, recebeu ‘gentilmente’ R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?

Adriano Scarabitto

São Caetano

R$ 89 mil – 2

E aí, Bolsonaro, por que Michele Bolsonaro, sua mulher, recebeu R$ 89 mil do Queiroz?

Filogônio Mamoré

Limeira (SP)

R$ 89 mil – 3

Capitão Bolsonaro, por que a Michele recebeu R$ 89 mil do seu amigo pessoal Fabrício Queiroz?

Irênio Tavares

Mauá

Justiça?

Isso é a Justiça no Brasil: sem máscara, mas com o salário no bolso (Política, ontem). Acho que era isso que o desembargador(zinho) queria!

Tânia Tavares

Capital

Infratores

Sob fiscalização judicial, por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), acomodação insuficiente nas instituições socioeducativas de menores não mais poderá detê-los em tais situações. De fato, é a condição ideal, mas suponha que um ministro do STF ou um de seus familiares seja molestado por um adolescente liberto devido lotação. Será que, de verdade, o menor ficará em liberdade?

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Piscinão

Em relação à reportagem ‘Com piscinão atrasado, Estado projeta canalizar Tamanduateí’ (Política, ontem), o Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica) esclarece que a reportagem misturou informações sobre diferentes obras na região. É incorreta afirmação de que o projeto do Piscinão Jaboticabal encontra-se ‘paralisado’. O Daee aguarda apenas a liberação do financiamento pela Caixa para assinatura do contrato, que vai beneficiar diretamente mais de 500 mil habitantes de São Paulo e São Caetano. A construção do reservatório é demanda histórica da região e foi retomada pela atual gestão, que já entregou a documentação exigida, licitou a obra e está concluindo as desapropriações na área. Paralelamente, estão em andamento as licitações para os projetos executivos de canalização de cinco quilômetros do Rio Tamanduateí, no trecho entre a foz do Córrego do Oratório e a Universidade Federal do ABC; e de 7,5 quilômetros do Córrego do Oratório, da foz junto ao Rio Tamanduateí à divisa de Mauá. Os projetos são independentes do Piscinão Jaboticabal e têm por objetivo minimizar o risco de inundações nessa região extremamente urbanizada do Grande ABC.

Daee

Nota da Redação – O Diário mantém as informações.

Legado

O presidente Jair Bolsonaro, aniquilador da esperança de termos Brasil desenvolvido, anda desesperado à procura de legado que possa deixar nesta desastrada gestão. Se para substituir o Bolsa Família não encontrou meios de financiar o seu programa social Renda Brasil, que até acaba de suspender, agora joga as fichas no programa Casa Verde e Amarela, para tentar emplacar outra substituição ao Minha Casa, Minha Vida! De substancioso neste programa só a redução das quatro faixas do programa de Lula para três faixas. No mais, a redução de juros vem em razão da queda drástica da taxa Selic, que ocorre com sucesso desde a gestão Temer, que de 14,25% ruiu, felizmente, para 2% ao ano. Porém, dificilmente teremos novos e robustos investimentos até 2022, fim do mandato de Bolsonaro, porque falta concluir e entregar do antigo programa mais de 200 mil imóveis. Essa Casa Verde e Amarela está recheada de soluções cosméticas. E como o presidente demonstra ser péssimo político e gestor, para se reeleger em 2022 seu melhor legado seria ter focado no desenvolvimento econômico e no respeito às leis de mercado. O resto é demagogia e populismo.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)