Reinaldo vai desfalcar São Paulo no clássico; Daniel Alves e Luciano preocupam

26/08/2020 | 22:28



O São Paulo venceu o Athletico-PR, nesta quarta-feira à noite, no Morumbi, mas pode ter ganho três desfalques para o clássico, de domingo, às 11 horas, contra o Corinthians, pel sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Desfalque certo é o lateral-esquerdo Reinaldo, que recebeu cartão amarelo, aos 48 minutos do segundo tempo, após fazer falta dura em Christian, parando o contra-ataque da equipe paranaense.

Daniel Alves foi levado para o hospital para fazer exames por causa de dores no braço direito. O jogador foi substituído, aos 34 minutos do segundo tempo, após receber um pontapé de Fernando Canesin.

O camisa 10 tentou voltar ao gramado, mas não suportou as dores e preciso de atendimento médico no banco de reservas.

Outra situação que preocupa o técnico Fernando Diniz é a do artilheiro Luciano, mais uma vez o autor do gol da vitória, assim como fizera no recife, diante do Sport. O atacante sofre com dores musculares e será reavaliado na reapresentação do elenco nesta quinta-feira.