PDV da GM com Onix atrai 290 trabalhadores

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



27/08/2020 | 00:05



O PDV (Programa de Demissão Voluntária) da GM (General Motors) em São Caetano contabilizava 290 funcionários ontem, até o fechamento desta edição. O número, porém, pode ser maior, já que poderiam se inscrever no programa até o fim do segundo turno de produção. Os incentivos para quem aderir vão de 3,5 a sete salários adicionais, a partir de quatro anos de casa, e de um a dois anos de plano de saúde. Quem tiver mais de 11 anos também receberá um Onix Joy Black, que custa R$ 55.990.

A medida é uma das opções junto à prorrogação do lay-off (suspensão temporária do contrato de trabalho), que atinge cerca de 800 trabalhadores – 10% do efetivo da planta da região –, até novembro, com o intuito de conter a crise desencadeada pela pandemia da Covid-19.

Conforme o presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, a maior parte das adesões está no setor de ferramentaria, o que surpreendeu e pode gerar a necessidade de futuras contratações na área.