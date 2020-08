Mercedes-Benz renova acordo de redução de jornada e salário

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



27/08/2020 | 00:05



Os 8.000 trabalhadores da Mercedes-Benz, que produzem na planta de São Bernardo caminhões, chassis de ônibus, eixos, motores e câmbios, aprovaram ontem de forma on-line a prorrogação da suspensão de contrato, jornada reduzida e lay-off.

Por mais dois meses haverá a suspensão do contrato, com revezamento de duas turmas de 400 operários cada. Para outros 100 colaboradores com comorbidades – grupo de risco devido a pandemia do novo coronavírus –, além da suspensão por mais dois meses, o contingente segue afastado por mais 90 dias.

Segundo Max Pinho, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, mesmo com a redução de jornada e salários em 25% (ferramenta permitida pela MP 936), os funcionários têm garantia de receber 100% da remuneração líquida, cuja diferença é paga pela própria montadora. “Desde o início da pandemia, toda negociação visa preservar empregos e saúde dos trabalhadores. Ainda neste ano, temos de discutir a organização da produção a partir de setembro e a campanha salarial”, disse.