Botafogo derrota Paraná e avança à quarta fase da Copa do Brasil

26/08/2020 | 21:19



Em vantagem com a vitória por 1 a 0, construída há cinco meses, no Engenhão, o Botafogo fez o básico para sair com a classificação à quarta fase da Copa do Brasil ao derrotar o Paraná por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR). No placar agregado ficou em vantagem de 3 a 1.

O clube carioca aguarda agora o sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer seu próximo adversário. O Botafogo ainda levou uma premiação no valor de R$ 2 milhões pela classificação. O Paraná, por outro lado, focará apenas na Série B do Campeonato Brasileiro, competição da qual é o líder.

O Botafogo encontrou dificuldades diante do Paraná no primeiro tempo. Sem ser muito pressionado, o clube carioca não conseguiu implementar as suas conhecidas jogadas de contra-ataque e se viu perdido em muitos momentos, fazendo a bola rolar de um lado para o outro. Tanto que o lance que mais chamou atenção foi em um pênalti não marcado de Juninho em Kevin.

Mesmo com Pedro Raul na vaga de Matheus Babi, o Botafogo não conseguiu ameaçar muito o gol adversário e precisou contar com o talento de Gatito para não sair atrás do marcador. Andrey foi quem chamou mais atenção. Na primeira chance, ele se desequilibrou na hora do chute e errou o alvo. Na sequência, viu o goleiro alvinegro fazer grande defesa, após passe de Bruno Gomes.

O Paraná ainda teve mais uma chance antes do fim do primeiro tempo, porém, novamente a desperdiçou. Bruno Gomes aproveitou a bobeira de Kanu e viu a bola sobrar limpa para Renan Bressan. Na frente de Gatito, o meia mandou pela linha de fundo.

O segundo tempo começou mais agitado. O Botafogo contou com a sua forte jogada aérea para abrir o marcador. Aos quatro minutos, Bruno Nazário cobrou escanteio fechado para Marcelo Benevenuto subir no segundo andar e fazer 1 a 0. O empate veio logo na sequência com Thales, após bate e rebate dentro da área da equipe alvinegra. De carrinho, o zagueiro jogou para o gol.

Aos poucos, o Paraná se atirou ao ataque e deu o tão sonhado espaço que o Botafogo queria. Aos 43 minutos, Danilo Barcelos cobrou escanteio para Kanu, que mandou na trave. O time carioca foi pressionando e acabou sendo premiado no final.

Aos 51 minutos, Matheus Babi recebeu cruzamento de Danilo Barcelos e acabou sendo derrubado por Juninho, num pênalti. O próprio Danilo foi para a cobrança e decretou a vitória da equipe alvinegra.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 1 x 2 BOTAFOGO

PARANÁ - Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Jhony Douglas (Michel), Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires (Marcelo), Bruno Gomes e Andrey. Técnico: Allan Al.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; Kevin, Caio Alexandre, Honda (Luiz Otávio), Bruno Nazário (Matheus Babi) e Guilherme Santos (Danilo Barcelos); Luis Henrique (Rhuan) e Pedro Raul. Técnico: Paulo Autuori.

GOLS - Marcelo Benevenuto, aos 4, Thales, aos 10, e Danilo Barcelos, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Higor Meritão e Juninho (Paraná); Gatito Fernández, Kanu e Pedro Raul (Botafogo).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).