Notícias da cidade

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/08/2020 | 00:01



Você se lembra de uma olaria no fim da Rua Tiradentes, vizinha ao clube da Volks?

O campo de futebol deste clube foi construído por José (o Zezinho) e João Romano para o time de futebol que leva seus nomes, Irmãos Romano. A olaria era dos Picolli – eles tinham um cavalo tordilho lindo.

Você conheceu um senhor que morava depois da Emparsanco (que naquela época esse terreno era do meu avô), já no morro, Sr. Fermino? Era bem velhinho. Ele tinha uma charrete que usava para levar professoras deste bairro até as escolas vizinhas.

Roberto Pelosini

Nota da Memória - Prezado Pelosini: quantas boas informações você divide com os leitores! Toda essa área se transformou, nas fraldas do Pico do Bonilha – para lembrar expressão do saudoso historiador Newton Ataliba Madsen Barbosa, o primeiro a estudar sistematicamente a memória da cidade de São Bernardo.

Com certeza, outros leitores se lembrarão destes cenários e personagens que você narra. Tem sido assim ao longo da jornada da página Memória aqui no Diário, quase 33 anos de estrada.

Prezado Vicente D’Angelo, você teria informações sobre a olaria dos Picolli, citada pelo Roberto Pelosini?

E como o Pelosini falou da Seir, segue a camisa da saudosa equipe, do acervo do memorialista Luiz Romano, de São Caetano.

IRFM

Narra o casal Vicente e Elexina D’Angelo: a olaria das Indústrias Reunidas F. (de Fábrica e não Francisco) Matarazzo situava-se nas imediações do atual Parque do Piqueri, Zona Leste de São Paulo. A família Matarazzo a adquiriu de Genaro Perfetto por volta de 1927.

Este tijolo (24 x 11 x 6 cm) foi recolhido da demolição da vila das casas dos ex-funcionários da Fiação e Tecelagem Lídia, localizada junto à chácara dos Matarazzo, na atual Vila Lusitânia, em São Bernardo.





