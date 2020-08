Guarani contrata atacante João Paulo, ex-São Paulo

26/08/2020 | 20:19



O Guarani definiu a contratação de mais um atleta para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o atacante João Paulo, de 23 anos, chegou ao clube, passou por exames médicos e assinou contrato até o final da competição. O jogador estava no Oeste, clube que rescindiu seu vínculo de forma amigável no início da semana.

O atacante começou a carreira no São Paulo e era tratado como mais uma boa revelação do clube do Morumbi. Mas acabou não tendo oportunidades no time principal e acabou sendo emprestado para Bahia, Criciúma, Ceará e Oeste.

O atacante não terá vida fácil no Guarani, já que reforçará um dos setores mais disputados do técnico Thiago Carpini, que deu aval pela sua contratação. O treinador já conta com Alemão, Bruno Paulo, Bruno Sávio, Elias Carioca, Júnior Todinho, Matheus Souza, Rafael Costa, Renanzinho e Waguininho.

O time bugrino é o 16º colocado da Série B, com três pontos, mesma pontuação do Brasil de Pelotas, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O próximo desafio é diante do Náutico na sexta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.