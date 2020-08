Grupo que administra Cidade da Criança encerra atividades

Do Diário do Grande ABC



26/08/2020 | 18:50



O Grupo Expoagua, que administra a Cidade das Crianças em São Bernardo, anunciou nesta quarta-feira (26), que está encerrando as suas atividades no local, fechado desde março por causa da pandemia do novo coronavírus.

Por meio de nota postada nas redes sociais, a empresa disse que somou 10 anos de serviços prestados. "Foram anos de muita dedicação, investimentos e comprometimento para levar diversão para as pessoas. Somos gratos aos visitantes que brincaram e compartilharam sorrisos e momentos felizes conosco."

Ainda de acordo com a Expoagua, quem comprou passaportes deve aguardar por telefonema para ressarcimento.

O Diário entrou em contato com a Prefeitura de São Bernardo e aguarda retorno.

