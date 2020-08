'Esses animais vivem um inferno', diz Joaquin Phoenix em campanha do PETA

26/08/2020 | 18:44



Joaquin Phoenix estrelou uma campanha da organização Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (PETA, na sigla em inglês), na segunda-feira, 24, na qual ele fala sobre o confinamento de animais que posteriormente são consumidos por humanos.

A iniciativa "Mude o mundo da sua cozinha. Seja Vegano" é um vídeo com imagens de fazendas e granjas nos Estados Unidos e Reino Unido que denunciam situações cruéis a que porcos, bois, vacas e frangos confinados são submetidos.

"Nós não somos uma sociedade que acredita ser certo abusar de animais, nós intuitivamente recuamos com essa ideia, porque o sofrimento de um ser inocente é muito para se carregar", disse Phoenix no vídeo, direto da própria cozinha.

O ator também apontou que muitos consumidores são enganados com rótulos não regulamentados que alegam que os animais foram criados em campos abertos.

"Uma recente filmagem disfarçada obtida dentro de uma fazenda de ovos em Ohio expõe o quanto a indústria agrícola fere nossos valores e explora nossa confiança", relatou o intérprete do personagem Coringa.

"Esses animais vivem um verdadeiro inferno e, sob o disfarce de rótulos não regulamentados e enganosos, como' livre de gaiolas' e 'livres no campo', os consumidores são levados a crer que eles estão fazendo uma escolha mais gentil. Eles não estão", afirmou Joaquin.

Por fim, ele convida todas as pessoas a se mobilizarem em prol do veganismo. "Há tanta dor no mundo sobre a qual somos impotentes, mas ser parte do sofrimento animal não é uma delas. É fácil escapar da responsabilidade pessoal evitando ativamente a verdade. Mas espero que você se junte a mim na rejeição da crueldade contra os animais".

Joaquin é ativista da causa vegana há muito tempo. Ele inclusive discursou sobre os direitos dos animais durante o Oscar deste ano, quando ganhou o prêmio de Melhor Ator por Coringa.