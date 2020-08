São Caetano goleia Votuporanguense e avança à segunda fase da Série A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/08/2020 | 18:18



O São Caetano alcançou na tarde desta quarta-feira sua classificação à segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. O Azulão foi a Lins encarar o Votuporanguense e goleou por 3 a 0, gols de Luan Costa, Domingos e Joel. Os três pontos elevaram o time para o segundo lugar, com 24 pontos, garantido antecipadamente no mata-mata. Por outro lado, o adversário permanece na lanterna, em condição bastante complicada.

Embalado pelo triunfo no dérbi do Grande ABC sobre o São Bernardo FC, por 4 a 3, o São Caetano foi praticamente soberano durante os 90 minutos. E abriu o placar aos 37 do primeiro tempo, com Luan Costa, que fazia apenas seu segundo jogo com a camisa do Azulão.

Ainda antes do intervalo, aos 45, o zagueiro Domingos, ex-Santos e de volta ao São Caetano, que substituiu o suspenso capitão Sandoval, aumentou a vantagem são-caetanense.

Mesmo em vantagem, o time não desacelerou na segunda etapa e, logo aos oito, Joel fez o terceiro, dando mais tranquilidade aos comandados do técnico Alexandre Gallo.