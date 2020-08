3 lugares para visitar na Europa quando a pandemia acabar

Redação

Do Rota de Férias



26/08/2020 | 17:48



Quem tem planos de viajar para a Europa quando a pandemia do novo coronavírus for controlada pode colocar na lista visitas a lugares diferentes, encantadores e com pouca aglomeração. Assim, dá para fugir do trivial e curtir novas experiências com mais segurança.

Genebra, na Suíça, por exemplo, é uma das grandes cidades do Velho Continente que não vivem tomadas por turistas e podem servir de base para lindos passeios. Confira três boas opções.

3 lugares para visitar na Europa

Annecy

A cidade francesa de Annecy, conhecida como a “Veneza dos Alpes”, fica a apenas uma hora de Genebra. A região tem uma paisagem exuberante, com destaque para o lago mais puro de toda Europa. Além disso, oferece várias atividades culturais, como visitas guiadas a museus, castelos e outras exposições.

Carouge

Carouge é uma pequena vila italiana edificada por arquitetos de Turim no século 18. Seu fundador, o Rei de Sardenha, decretou que o local deveria estimular a vinda de estrangeiros, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento cultural e econômico. Hoje, o local, considerado como um bairro de Genebra, reúne diversos cenários que rendem fotos e momentos encantadores.

Cidade Velha de Genebra

Para quem não quiser ir longe, a Cidade Velha, no centro de Genebra, é uma das regiões mais históricas da Suíça. O local é repleto de cafés e restaurantes ao ar livre, além de museus, monumentos, galerias e shoppings

Entre os principais pontos turísticos da região está a Catedral de St. Pierre. Construída no século 12, foi a primeira igreja protestante da cidade. Após passar por algumas transformações, incorporou uma arquitetura única, que mistura os estilos gótico, romântico e clássico. Não à toa, é o maior sítio arqueológico ao norte dos Alpes.

Fotos da Suíça

