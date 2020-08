Hotel na Amazônia é opção para viajar com isolamento

Redação

O hotel de selva Juma Amazon Lodge, localizado na Amazônia, reabriu em 5 de agosto após permanecer fechado por quatro meses por conta da pandemia do novo coronavírus. Assim, tornou-se mais uma opção para quem pretende viajar com isolamento e ficar alguns dias cercado de natureza no Brasil.

Para proteger hóspedes, guias, colaboradores e população ribeirinha, uma série de medidas de segurança e higiene foi estabelecida no hotel. No momento, por exemplo, estão suspensas as visitas às casas dos caboclo, passeio que era oferecido para quem desejava fazer uma imersão na cultura local.

Outros tours disponíveis pela região podem ser feitos com uso de máscara obrigatório, com exceção das caminhadas, nas quais é exigido distanciamento mínimo de um metro entre cada participante. Além disso, todos os equipamentos usados nas atividades passam, segundo o hotel, por um processo de higienização.

Os cuidados começam em Manaus, quando os hóspedes têm suas temperaturas medidas e devem apresentar resultado de exame ou atestado médico negativo para covid-19, de acordo com as normas técnicas da prefeitura local. O lado externo das bagagens também passa por um procedimento de desinfecção com bactericida.

Os traslados entre a capital do estado e o lodge são feitos em barcos e carros higienizados após cada serviço. Na chegada, os clientes com reserva online podem reduzir o contato e tempo na recepção ao concluir as formalidades, sempre que possível, de forma remota.

Também é enviado previamente um termo com as medidas preventivas do hotel. Além disso, um kit com máscara de três camadas, luvas e um pequeno frasco de álcool em gel é entregue aos hóspedes.

A alimentação é outro ponto de extrema atenção. No restaurante, o cardápio é exibido em um pedestal, para que não seja tocado, e o número de mesas foi reduzido. O manuseio das refeições vem seguindo padrões rígidos de segurança, inclusive em piqueniques na floresta, de acordo com nota divulgada pelo Juma Amazon Lodge.

Todos os colaboradores do hotel devem usar equipamentos de proteção, conforme as regras locais e respeitarão o distanciamento social. Em diversos pontos há suportes com álcool em gel para incentivar a higienização constante das mãos.

Bangalôs e áreas comuns

Para a limpeza dos bangalôs e das áreas comuns, que vem ocorrendo duas vezes ao dia, estão sendo usados desinfetantes aprovados contra o coronavírus em todas as superfícies, inclusive o chão. O enxoval, por sua vez, é tratado para evitar o aumento de poeira quando retirado, e as redes das varandas estão disponíveis apenas mediante solicitação.

Todas as áreas sociais do hotel possuem ventilação natural, com telas no lugar de janelas e paredes, o que permite a circulação do ar. Mesmo assim, como a ideia é evitar aglomerações, o redário não está disponível para os hóspedes, e o museu e a casa de wi-fi funcionarão em sistema de rodízio.

Além disso, as espreguiçadeiras da piscina natural – montada no rio Juma – estão dispostas a cada dois metros. Mesmo ali, a máscara só pode ser retirada durante os mergulhos e deve ser ser recolocada imediatamente após o hóspede sair da piscina.

Para marcar a reabertura do Juma Amazon Lodge foi lançado um novo site, que traz mais informações sobre o hotel, roteiros e temas como ecoturismo e sustentabilidade.

Serviço

Os preços para se hospedar no Juma Amazon Lodge variam de acordo com a data, a proximidade, a quantidade de pessoas por quarto e oapartamento. Para mais informações sobre os valores, acesse o site do Hotel Juma Amazon Lodge.

