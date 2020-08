Em campanha salarial, bancários protestam em Santo André

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



26/08/2020 | 17:38



Os bancários do Grande ABC realizaram ato nesta quarta-feira (26) no centro de Santo André. A categoria está em negociação salarial e protestou com carro de som e bandeiras nas portas das instituições bancárias em repúdio ao que tem sido apresentado nas rodadas de negociação com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos). Neste momento, o Sindicato dos Bancários do ABC está em negociação com a entidade, cuja proposta deve ser levada para assembleia. Amanhã, está programado ato pela Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo, alertando a população sobre a campanha. “A proposta feita pelos bancos ainda é rebaixada e não atende à categoria bancária, uma vez que apresenta arrocho salarial e PLR (Participação nos Lucros e Resultados) 48% menor, além de não atender às cláusulas de saúde e condições de trabalho”, aponta o presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, Belmiro Moreira.