São Bernardo FC vence o XV de Piracicaba e se classifica na Série A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/08/2020 | 17:15



O São Bernardo FC fez a lição de casa. Na tarde desta quarta-feira, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-2, recebeu o XV de Piracicaba, no Estádio 1° de Maio e venceu, de virada, por 3 a 2, resultado que recolocou o time na liderança da competição, com 25 pontos, e o classificou antecipadamente para a segunda fase.

Em duelo bastante equilibrado e pegado, São Bernardo FC e XV de Piracicaba fizeram partida bastante acirrada. Os visitantes buscavam explorar os contra-ataques e foi assim que abriram o placar. Aos oito minutos, Macena encontrou Daniel Costa livre para chutar no contrapé de Moisés Junior: 1 a 0.

De tanto martelar, o Tigre chegou à igualdade. Aos 30 minutos, Léo Cereja cruzou rasteiro e Gildo (uma das novidades do técnico Marcelo Veiga para o jogo) desviou às redes: 1 a 1.

Na segunda etapa, o São Bernardo FC mexeu no time e voltou pressionando o Nhô Quim. Aos 12, Gildo ficou no quase. Aos 20, porém, Léo Jaime apaeeceu pelas costas da defesa adversária para colocar o Aurinegro à frente do placar.

Daí em diante, o duelo ficou quente, com muitas discussões e lances mais duros. O XV partiu para cima e o Tigre aproveitou os espaços para fazer o terceiro: Fernando Junior avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Léo Jaime fazer o segundo dele: 3 a 1.

Antes do fim, na base da pressão, o time de Piracicaba ainda diminuiu: aos 48, Caio Mancha bateu da entrada da área, a bola desviou em Erison e enganou Moises Junior: 3 a 2.