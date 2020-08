Com rigorosas medidas de proteção, Nova York Fashion Week é aprovada para acontecer em setembro

26/08/2020 | 17:10



Andrew Cuomo, governador da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, deu luz verde para que a Nova York Fashion Week aconteça este ano, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Entretanto, segundo informações da revista Forbes, a nova edição do evento terá uma aparência bem diferente, já que os organizadores seguirão rigorosas medidas de prevenção contra a transmissão da Covid-19.

O evento de moda acontecerá dos dias 13 a 17 de setembro, mas respeitará todas as regras que o estado de Nova York adotou nesta atual pandemia. Isso significa, por exemplo, que o acesso à Nova York Fashion Week será bem restrito, já que todos os desfiles ao ar livre não abrigarão mais que 50 pessoas - e os desfiles que acontecerão dentro de estabelecimentos acomodarão menos de sua capacidade total.

Além disso, os eventos internos não terão telespectadores. Portanto, sentar-se na tão cobiçada primeira fila de um desfile não significará muito este ano.

Quem for ao evento também terá a sua temperatura checada na entrada e deverá usar máscara 100% do tempo, obrigatoriamente. A Nova York Fashion Week ainda será transmitida online.

Vale lembrar que a cerimônia de moda é bastante lucrativa, já que gera uma receita de 900 milhões de dólares por ano para a cidade estadunidense, cerca de cinco bilhões de reais.

Até o momento da publicação desta matéria, a cidade de Nova York conta com 435 mil casos confirmados de Covid-19 e 32 mil 495 mortes.