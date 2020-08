Sarah Poncio e Jonathan Couto estão passando por crise no casamento, diz colunista

26/08/2020 | 17:10



Recentemente, os fãs da família Poncio passaram a acreditar que Sarah Poncio e Jonathan Couto estariam enfrentando uma crise em seu casamento porque o ex-cantor não recebeu qualquer desejo público de feliz aniversário de sua esposa, seus pais ou seu irmão, Saulo. Para piorar, Sarah tirou de seu perfil do Instagram algumas imagens que tinha ao lado de Jonathan.

O casal não confirmou nada sobre a situação, mantendo as aparências intactas, mas a colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia contou que os problemas no relacionamento existem, possivelmente porque eles passaram a viver em uma casa própria, afastados do resto dos familiares, no Rio de Janeiro.

Os pais de Josué, João e José já haviam sofrido rumores de separação quando, em junho deste ano, Jonathan postou um texto misterioso sobre pessoas seguirem rumos diferentes e por apagar a descrição de casado da rede social.