Meghan Markle diz que está feliz por voltar a morar nos Estados Unidos por várias razões, e usa chapéu de dois mil reais em vídeo

26/08/2020 | 17:10



Após se mudar permanentemente para os Estados Unidos e se estabelecer em Montecino, Santa Barbara, Meghan Markle falou pela primeira vez sobre voltar ao seu país de origem após se afastar da Família Real. A Duquesa de Sussex falou sobre o assunto durante um vídeo gravado com a feminista norte-americana Gloria Steinem.

Meghan e Gloria se encontraram para conversar sobre a importância do voto e incentivar mulheres jovens a se registrarem em postos de votação. Em trecho divulgado no Instagram da fundação Makers Wonder, Gloria diz para Meghan:

- Bem-vinda ao lar. Estou muito grata por você estar em casa.

A esposa do príncipe Harry então respondeu:

- Eu também, por várias razões.

Meghan e Gloria gravaram em um grande jardim, e no vídeo não dá para saber se aquela seria parte da enorme mansão da Duquesa de Sussex em Santa Barbara; portanto, a ativista poderia estar falando tanto da nova residência da ex-atriz, quanto do seu retorno aos EUA.

Outro detalhe que chamou a atenção do público foi o visual californiano e fashion de Meghan. De acordo com a revista People, Meghan apostou em calças da marca Anine Bing, que custam 125 dólares - em torno de 700 reais - camiseta branca, sandálias Stella McCartney e um grande chapéu da grife Janessa Leone, no valor de 356 dólares, ou aproximadamente dois mil reais.