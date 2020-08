'O Diário de Anne Frank' é tema de debate online com Noemi Jaffe

26/08/2020 | 16:54



Um dos mais famosos e emblemáticos livros de todos os tempos, O Diário de Anne Frank será tema de uma conversa na noite desta quarta-feira, 26, entre a crítica literária, escritora e professora Noemi Jaffe, que é filha de sobrevivente do Holocausto, e a editora Rita Mattar. O encontro será realizado às 19h, no canal da Biblioteca Mário de Andrade no YouTube.

Anne Frank (1929-1945) escreveu seu diário durante o período em que sua família ficou confinada em um esconderijo em Amsterdã, durante a Segunda Guerra Mundial. Ela morreu no campo de concentração de Bergen-Belsen, de tifo, e a obra, que tem sido lida por gerações de adolescentes no mundo todo, foi publicada por seu pai, o único da família que sobreviveu ao Holocausto.

A história de Anne Frank é tema também de um documentário recente da Netflix. #AnneFrank Vidas Paralelas é narrado pela atriz Helen Mirren e fala ainda sobre cinco sobreviventes: Arianna Szörenyi, Sarah Lichtsztejn-Montard, Helga Weiss e as irmãs Andra e Tatiana Bucci - todas crianças no nazismo e que retratam agora o horror da perseguição sofrida pelos judeus.

Na conversa, Noemi Jaffe também tratará de obras suas que dialogam com a escrita do diário, como O Que os Cegos Estão Sonhando, e de trabalhos recentes, como o novo livro O Que Ela Sussurra.