Campeã do Power Couple Brasil, Tati Minerato é escoltada de hospital pela polícia e afirma: Em breve tudo vai ser esclarecido

26/08/2020 | 16:10



Tati Minerato, vencedora da terceira edição do Power Couple Brasil, se envolveu em uma polêmica recentemente. Segundo informações do colunista Leo Dias, a influenciadora provocou uma briga generalizada no Hospital Ipiranga, em São Paulo, e teve que ser escoltada pela polícia para fora do local.

Como você viu, Tati realizou uma lipoaspiração este ano e quase morreu. Na época, a musa da Águia de Ouro ficou internada por 11 dias e os médicos responsáveis mudaram a sua medicação, o que teria piorado o seu estado de saúde. Isso teria feito com que a ex-Panicat perdesse a sua vaga em A Fazenda 12, que estreia no dia 8 de setembro.

O motivo dessa briga recente no hospital não foi esclarecido, mas pode ter relação com essas complicações anteriores. Na tarde desta quarta-feira, dia 26, a campeã do Power Couple postou o seguinte em seus Stories do Instagram:

Não deixe se afetar tanto por falas e comentários de quem não faz parte de sua vida. O que os outros falam ou pensam, diz mais respeito a eles, do que a nós. As pessoas não nos conhecem, apenas nos imaginam com base no que permitimos. Fortaleça a sua mente e siga imune! [...] Em breve tudo vai ser esclarecido.