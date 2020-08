Roberto Justus revela que será avô pela quarta vez: - Estamos muito felizes

26/08/2020 | 15:11



A família de Roberto Justus vai aumentar! O empresário, de 65 anos de idade, confirmou para o colunista Léo Dias que seu filho mais velho, Ricardo, terá mais um filho, o que o tornará avô pela quarta vez.

- Vai ser a quarta vez que serei vovoÌ?! Estamos muito felizes, disse ele.

Ricardo Justus, de 35 anos de idade, é o filho mais velho do apresentador, e junto com a atriz Fran Fischer já é pai de Arthur, de dois anos de vida. O menino é o neto mais velho do apresentador.

No Instagram, Fran compartilhou a novidade com uma galeria de fotos em família. Ela escreveu na legenda:

Amor infinito pela nossa família! Agora somos quatro. Só posso agradecer a Deus por me ensinar o sentido da vida!

Além de Arthur, Justus também é avô de Sienna e Chiara, filhas gêmeas de Fabiana Justus, que nasceram em em fevereiro de 2019. Tanto Fabiana, quanto Ricardo são filhos de Roberto Justus com Sacha Cryzma.

Além dos dois, Justus também é pai de Luiza Justus, fruto do casamento com Gisela Prochaska, Rafaella, do casamento com Ticiane Pinheiro, e recentemente deu as boas vindas à caçula, Vicky, de seu relacionamento com Ana Paula Siebert.