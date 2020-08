26/08/2020 | 15:11



Scarlett Byrne, que interpretou Pansy Parkinson em Harry Potter e o Enigma do Príncipe e em Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, se tornou mãe no dia 25 de agosto.

A atriz e Cooper Hefner, filho do dono da Playboy, Hugh Hefner, deram as boas-vindas a Betsy Rose na maternidade em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Uma foto com a primeira filha do casal foi compartilhada no Instagram por Cooper, que escreveu na legenda:

Às 17h53 desta tarde, Scarlett e eu recebemos a nossa filha Betsy Rose Hefner. Estamos cheios de gratidão, amor e alegria.

O nome da pequena é uma homenagem a sua avó paterna, que faleceu este ano.