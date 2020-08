Bruna Marquezine e Manu Gavassi serão as apresentadoras do MTV MIAW 2020 - e Bruna dispara sobre amizade: Nos identificamos por motivo de chifre

26/08/2020 | 15:10



As amigas juntas novamente: Bruna Marquezine e Manu Gavassi serão as apresentadoras do MTV MIAW 2020. A premiação, que coroa os melhores da internet, acontece dia 24 de setembro, às 22 horas, e será ao vivo!

No Instagram da MTV, as duas responderam algumas perguntas e, na hora de falar sobre a amizade, primeiro brincaram:

- Quem?, disse Marquezine sobre Gavassi, que completou sobre o tempo que se conhecem:

- Conheço a Bruna há... Não sei, sou de humanas.

Depois, Bruna, ainda bem humorada, abriu o coração sobre o motivo que fez com que elas se aproximassem:

- Conheci Manu fazendo uma novela, Em Família, interpretávamos amigas. E viramos amigas na vida real: a gente se identificou, motivos de chifre mesmo. E aí que une né. Une muito a pessoa. A pessoa que está sofrendo, na fossa, encontra a outra, é impressionante.

Manu foi notada pelo filho de Will Smith

Gavassi foi notada por Jaden Smith! Ela postou ouvindo a canção Cabin Fever, do cantor, e ele repostou o momento da brasileira.

Os fãs amaram e comentaram muito a interação nas redes sociais:

A fama internacional veio! Agora é só pra cima deles!

E muitos até torceram por uma aproximação romântica da dupla:

Meu Deus, que casal perfeito! Eu posso sonhar, né?