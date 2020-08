Atriz finge ter sido sequestrada e agredida para promover sua conta em site de conteúdo adulto

26/08/2020 | 15:10



Está preparado para uma história estranhíssima? Então conheça a atriz Masika Kalysha! Segundo informações do site TMZ, a artista fingiu ter sido sequestrada e agredida para promover a sua conta no OnlyFans, um site de conteúdo adulto. Após a mentira ter sido descoberta, Masika afirmou que a ação foi por uma boa causa - e que só estava tentando chamar atenção para o tráfico sexual. Então tá, né?

Tudo começou quando a estrela publicou um vídeo na última terça-feira, dia 25, só de lingerie. Ela mostrou vários machucados por todo o seu corpo e, chorando, alegou ter sido sequestrada. Masika disse que ainda estava em perigo e implorou para que as pessoas depositassem dinheiro em seu perfil no OnlyFans para que ela pudesse ser libertada pelos bandidos.

- Eles disseram que vocês precisam me deixar alguns trocados e me seguir, assim eles podem pegar meu dinheiro. Senão eles não vão me deixar sair, afirmou.

Depois de um tempo, a atriz deletou o vídeo. Momentos depois, ela posta um segundo vídeo, ainda mais estranho que o primeiro. Nas novas imagens, Masika aparece usando um roupão e diz que está perfeitamente bem, e pede desculpas caso tenha assustado alguém. Entretanto, aponta que precisava de um fator chocante para trazer atenção para algo importante: o tráfico sexual. Que história, hein?

A artista contou que está filmando um projeto sobre tráfico sexual de crianças e que fingir o seu próprio sequestro seria a solução para conscientizar os internautas sobre o assunto.

Após toda a polêmica, Masika publicou na tarde desta quarta-feira, dia 26, que estava deixando a equipe da instituição R.O.S.E. ORGANIZATION, que ajuda vítimas de abuso e tráfico sexual e humano. No Instagram, a estrela contou que sofreu algum tipo de crítica da presidente da instituição, Toni D. Rivera.

Minha plataforma era o que vocês queriam até que a tiveram e viram o quanto é difícil seguir firme e manter o seu propósito enquanto outros tentam te colocar para baixo. Essa é a minha vida, todos os dias. Eu pego os tijolos que jogam em mim e construo mansões. Toni, você permitiu que os comentários negativos fossem maiores do que o objetivo final: salvar vidas e resgatar mulheres e crianças. [...] Eu entendo o quanto é difícil se manter firme sob pressão, especialmente quando você não está acostumada ao bullying típico das redes sociais que eu mesma recebo todos os dias, então não estou triste com o medo que você está expressando. É quente. Sim. Mas a mesma água quente que endurece um ovo, amolece uma batata. Eu agradeço a Deus por endurecer no meio do fogo enquanto outros que andam ao meu lado amolecem. Isso não significa que vocês são fracos, simplesmente significa que não deveríamos estar no mesmo lugar.

Masika ainda argumentou que a atitude dela fez com que a instituição ficasse em alta.

Mesmo que você tenha pegado o seu primeiro momento de pressão e o usado contra mim, estou muito feliz que agora você esteja sob os holofotes, porque o coração da sua organização é lindo, e eu ainda apoiarei firmemente a @r.o.s.e._organization e seu esforço em salvar vítimas do tráfico humano. É com muita tristeza que escolho deixar o conselho da instituição, mas isso NÃO diminuirá os meus esforços nessa batalha.

Nos comentários, diversas pessoas criticaram a atriz.

Bom, teria sido ok se você não estivesse promovendo a sua conta no OnlyFans... e não estivesse fazendo cenas sobre sequestro. O tráfico sexual é real e mais assustados do que isso, escreveu uma usuária.

Na verdade, você deveria se desculpar por trazer para eles tanta atenção negativa, apontou outro.

Você fez piada com um assunto devastador e que pode desencadear gatilhos em outras pessoas. Admita o seu erro, afirmou uma terceira.

Você tentou apoiar as vítimas de tráfico sexual ao se vestir como uma e zombar delas. O que diabos há de errado em você?, questionou uma última.

Eita! E você, o que achou de toda essa história?