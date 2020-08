Cauan Máximo tem alta hospitalar após internação por Covid-19 - e continuará tratamento em casa

26/08/2020 | 13:11



Cauan Máximo teve alta hospitalar nessa quarta-feira, dia 26, segundo a assessoria de imprensa do sertanejo - após pegar uma forma grave de Covid-19.

Ele esteve internado quase duas semanas em um hospital de Goiânia, boa parte desse tempo na UTI. Agora, ele continua o tratamento em casa.

Horas antes da alta, ele postou Stories onde disse que precisará de fisioterapia para recuperar os pulmões:

- Hoje acabei esquecendo de dormir com oxigênio. Aí fiquei preocupado, medi a saturação, mas estava tudo normal. Vamos recuperar os pulmões agora, processo de fisioterapia, um mês, dois meses.

Ele também comentou o estado de saúde do pai, que também contraiu a doença - assim como sua mãe, que já está melhor:

- Com muita esperança de que meu pai vá melhorar, que ele está na UTI. As últimas notícias não eram boas, mas não me guio por notícias, me guio pela esperança, pela fé. Se não tivermos boas notícias hoje a respeito dele, temos certeza que a obra está sendo feita. Obrigado pelo carinho de todo mundo, as orações.