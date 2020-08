Polícia prende homem com carro e celular roubado em Santo André

Mauricio Silva

Do Diário do Grande Abc



26/08/2020 | 12:57



Um homem (cujo a identidade não foi divulgada) foi preso por policiais militares do 6ºBaep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia ), com um carro e um celular roubados na madrugada desta quarta-feira (26) no bairro Centreville em Santo André.

Segundo a ocorrência, os agentes faziam ronda pelo local quando cruzaram um indivíduo conduzindo um veículo em atitude suspeita. Ao ser abordado com ele havia um celular roubado e ao apresentar os documentos do automóvel constou-se que a documentação era falsa e na vistoria veicular foi constatado que a numeração do chassi havia sido remarcado.

Após oa policiais pesquisarem o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) descobriram que o carro era roubado. Ao ser interrogado ele confessou que havia furtado o veículo e que após falsificar todos os sinais de identificação e documentação vendia como veículo dublê (quando um proprietário descobre a existência de outro veículo semelhante ao seu).

Preso em flagrante ele foi encaminhado ao 6ª DP (Vila Mazzei), onde o boletim de ocorrência foi registrado.