São Caetano realiza mais de 3 mil consultas após flexibilizar atendimento médico

Do dgabc.com.br



26/08/2020 | 12:37



Após análise de dados estatísticos do avanço da pandemia do novo coronavírus, a Secretária de Saúde de São Caetano autorizou a retomada gradativa e progressiva de consultas ambulatoriais e exames de imagem no município, suspensas desde março a fim de evitar aglomeração, quando o vírus começava a se espalhar pelo País.

“Nossa preocupação foi preservar a saúde de nossos moradores. Não paramos de atender casos de urgência, emergência, gestantes, puericultura, além de pacientes com doenças crônicas ou tratamento oncológico. Mas, tudo que não se enquadrava nesses segmentos foi adiado”, explicou a secretária de saúde Regina Maura Zetone.

Na primeira semana de retorno dos atendimentos foram realizadas 3.383 consultas, a maioria delas pelo médico da Estratégia de Saúde da Família (2.866), que apesar de não ter paralisado os atendimentos durante os últimos meses, diminuiu as visitas de rotina e trabalhou muito com teleatendimento. Lançado no início de março, o Telemedicina (serviço de orientação médica por telefone aos moradores) supriu os atendimentos presenciais durante a pandemia. “Foram mais de 8,4 mil solicitações e orientações fornecidas por médicos e enfermeiros, entre os meses de março e julho. Desde que passamos a enfrentar a nova realidade, as consultas online se mostraram a forma mais segura e eficaz de atendimento”, ressaltou Regina Maura.

Entre os especialistas mais procurados no muniípio, durante os primeiros dias de agendamento, estão o médico clínico, onde 520 pessoas passaram por atendimento, 333 com ginecologista obstetra, e 244 com pediatra.

No período, também foram realizados 33 eletrocardiogramas, 942 coletas de material para exame laboratorial, 97 coletas de citopatológico de exame uterino e mais de 6 mil procedimentos ambulatoriais realizados pelas UBS (Unidades Básicas de Saúde).