26/08/2020 | 12:40



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu no Twitter nesta quarta-feira que a mídia estatal chinesa e os líderes do país querem que candidato do Partido Democrata, Joe Biden, vença as eleições americanas, marcadas para 3 de novembro.

"Se isso ocorrer (o que não irá), a China será dona nosso país" e "os mercados de ações irão literalmente sofrer um crash", publicou o líder da Casa Branca, sobre a possibilidade de vitória do democrata.