Obituário - 26 de agosto de 2020

26/08/2020



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 21 de agosto

Ivonete Danesi Buonani, 67. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Santo André, segunda-feira, dia 24 de agosto

José Pereira dos Santos, 93. Natural de Itiuba (Bahia). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Pigatto, 93. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina

Isael Viana Pereira, 93. Natural de Estiva (Minas Gerais). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lusinete de Amorim Oliveira, 91. Natural de Santana de Mundaú (Alagoas). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Almira Rosa Loiola Ribeiro, 91. Natural de Uauá (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jandyra Virginia Fedel Frizzi, 90. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonia de Paula Kovacs, 83. Natural de Santo Antonio do Jardim (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 24, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Vale dos Pinheirais.

Atílio Selingrin, 82. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo Isnoldo, 77. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Therezinha Marabiza Minichelo, 77. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Beuva Rosa dos Santos, 76. Natural de Neópolis (Sergipe). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Risalva Gomes Viana, 76. Natural de Goiana (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Serviços gerais. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Maria Lopes Pintan, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro da Mooca, em São Paulo, Capital. Dia 24, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Ivone Luiz Assinato, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marina Barbosa da Silva Oliveira, 66. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos de Lima, 64. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pedreiro. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Espedito Miguel Costa, 63. Natural de Moreilândia (Pernambuco). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmário Ferreira da Silva, 63. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Mecânico. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Alice Corrêa Silva, 62. Natural de Capanema (Pará). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flávio Caratella, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Porteiro. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Fátima Barbosa Cruz, 56. Natural de Batalha (Alagoas). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Ajudante de produção. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Ozana Mafra de Freitas Futemma, 55. Natural de São Caetano. Residia na Vila Industrial, em São Paulo, Capital. Dia 24. Memorial Planalto.

Paulo Rogério Marcilho de Souza, 51. Natural de Londrina (Paraná). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 21 de agosto

Emilio José, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo. Dia 21, em São Bernardo. Memorial Planalto.

Paulo Sato, 90. Natural de Serrana (São Paulo). Residia em Rudge Ramos. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Vitória Olivieri Bortoleto, 84. Natural de Gália (São Paulo). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Mauro Ramazzini dos Santos, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Espacial, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Planalto.

Josefa Santana de França, 78. Natural de Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

José Geraldo Guedes Delgado, 76. Natural de Lima Duarte (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

José Alves Feitosa, 70. Natural de Picos (Piauí). Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Olival Luis da Silva Santos, 64. Natural de Valência (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo, sábado, dia 22 de agosto

Joaquim Leodoro Filho, 78. Natural de Neves Paulista. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Manoel Ribeiro dos Santos, 72. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Luís de Moraes Silva, 71. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Planalto.



SÃO CAETANO

José Augusto Freitas Rodrigues, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Caetano. Dia 25. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Ronaldo Sasso, 53. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Liliane Manzutti dos Santos, 30. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 21 de agosto

Eliza Nonata, 70. Natural de Acaiaca (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Palmeiras de Fora, em Acaiaca (Minas Gerais).



Diadema, sábado, dia 22 de agosto

Alzira Leite, 98. Natural de Mineiros do Tietê (São Paulo). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel André Lúcio, 82. Natural de Pau de Ferros (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 23 de agosto

Carmosa Alexandrina de Jesus, 95. Natural de Bodocó (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal.

Almerindo Celestino Ferreira, 81. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Recanto, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Constâncio Rodrigues Ramos, 73. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida Alves de Souza, 71. Natural de Bocaiuva (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Juraci Imidio dos Santos, 69. Natural de Santana (Bahia). Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Arnaldo Alves Silva Sobrinho, 68. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia na Vila Nova Santa Luzia, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Maria Lide Oliveira, 66. Natural de Belo Utinga (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Edvaldo Alves da Silva, 66. Natural de Cabreúva (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Jéssica Passos de Amorim, 39. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

André Monteiro Malfati, 33. Natural de Porto Velho (Rondônia). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 23. Vale da Paz.

Frutuoso Clarindo da Silva Neto, 33. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Josimar Lima da Silva, 32. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Memorial Phoenix, em Santo André.



Diadema, segunda-feira, dia 24 de agosto

Lourdes Neves de Paula Reis Santana, 71. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Adair Rodrigues da Silva, 66. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 24. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, domingo, dia 23 de agosto

Helena Coradette Brotas, 83. Natural de Brotas (São Paulo). Residia no Jardim São Jorge do Guapituba, em Mauá. Dia 23, em Mauá. Vale dos Pinheirais.



Mauá, segunda-feira, dia 24 de agosto

Maria Geni Leite, 69. Natural de Nossa Senhora das Dores (Sergipe). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Vicente de Paula da Silva, 65. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Eletricista. Dia 24, em Santo André. Cemitério São José.

Hélio Rodolfo Passini, 61. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24, em Diadema. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.