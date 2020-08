Jennifer Aniston está ajudando Brad Pitt a superar polêmico divórcio com Angelina Jolie

26/08/2020 | 12:10



Em meio a rumores de reaproximação, parece que a relação entre Brad Pitt e Jennifer Aniston está cada vez mais forte. Isso porque, de acordo com o jornal The Mirror, os dois estão mais próximos do que nunca - principalmente agora, enquanto o ator enfrenta um polêmico processo de divórcio com Angelina Jolie.

Fontes próximas aos artistas revelaram que Brad e Jennifer, que foram casados entre 2000 a 2005, realmente recuperam o vínculo que mantinham antes de se separarem. Além disso, declararam que a atriz vem ajudando o ex-marido a enfrentar a separação dele e Angelina.

- Brad não tinha certeza se teria notícias de Jen, então ele ficou realmente tocado quando ela ligou. Ela o conhece melhor do que a maioria, disse a fonte, acrescentando que o ator está usando técnicas recomendadas pela atriz para aliviar ansiedade e estresse.

- Jen adora pilates, ioga e mediação para afastar a ansiedade e o estresse, além de fazer longos intervalos sem tecnologia.

A publicação também afirma que a presença da atriz na vida de Brad reforçou ainda mais o carinho compartilhado entre os dois.

- A bondade e o amor que Jen demonstrou por ele nos últimos meses cimentou ainda mais seu amor e adoração por ela.

A relação dos dois, inclusive, se fortalecerá ainda mais futuramente, visto que eles vão trabalhar juntos pela primeira vez desde o fim do casamento. Conforme noticiado pelo The Mirror, os dois vão participar da leitura online do roteiro Picardias Estudantis, filme de 1982. O evento está sendo organizado por um dos atores do longa, Sean Penn, e visa arrecadar dinheiro para instituições de caridade.

Além de Brad e Jen, famosos como Jimmy Kimmel, Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey e Julia Roberts também estão confirmados.