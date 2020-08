Ex-secretário em Sto.André, Maurici é diplomado deputado estadual nesta 4ª

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/08/2020 | 11:31



Secretário nas gestões de Celso Daniel (PT) e João Avamileno (ex-PT, atual SD), em Santo André, Mário Maurici de Lima Morais (PT) será diplomado deputado estadual hoje, às 15h, em sessão virtual do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Ele havia conseguido votos necessários para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa, mas teve a votação anulada pela Justiça Eleitoral. Quase dois anos depois do pleito, reverteu a punição e assumirá o mandato.

Ex-prefeito de Franco da Rocha e ex-diretor-presidente da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), o petista recebeu 74,2 mil votos. Mas como teve as contas de 2010 rejeitadas à frente da Ceagesp, foi considerado inelegível com base na Lei da Ficha Limpa.

Houve então intensa batalha jurídica da equipe do petista, que chegou ao fim oficialmente nesta quarta-feira (26), com a publicação do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal). No Supremo, a defesa de Maurici fez valer a tese de que a rejeição das contas da Ceagesp não aconteceu por ato doloso ou má-fé, como configura a Lei da Ficha Limpa. Gilmar aceitou os argumentos e nesta quarta tornou público rejeição de embargos do Ministério Público e de Beth Sahão (PT), quem perderá a cadeira na Assembleia.

“Foi um calvário. Mostra que a injustiça pode ter esse tipo de história. Foi um ano e meio de mandato que não pude cumprir. Não vejo que o tempo foi perdido, porque não fiquei parado. Agora é articular o mandato”, disse Maurici. “Meu trabalho será pelo olhar de uma Região Metropolitana como um todo, os 39 municípios, nessa área conurbada e cheia de desafios. O Grande ABC está nela, estará na lista da minha atuação.”

A partir do momento da diplomação, o TRE-SP notifica a mesa diretora da Assembleia, que marcará a data da posse. A estimativa é a de que o evento na casa aconteça na próxima semana.