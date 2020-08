Preta Gil revela como conquistou Paulo Vilhena e diz que já se machucou na Hora H: - Às vezes a gente quer fazer uma pirueta

26/08/2020 | 11:10



Preta Gil abriu o jogo sobre sua intimidade ao participar do quadro Cada Um No Seu Banheiro, apresentado por Sabrina Sato nas redes sociais. Sem papas na língua, a artista falou sobre sua vida pessoal, família, amigos e, de quebra, relembrou seu romance com Paulinho Vilhena, no começo dos anos 2000.

- Dei um Google e li que ele gostava de Bob Marley, de incenso... Quando ele entrou no meu carro, já tinha um incenso aceso e um Bob Marley tocando. Não ia perder tempo. Cada um joga com as armas que têm, revela ela, que também disse que tinha uma lista de contatinhos e garantiu nunca ter passado sufoco quando está solteira.

- Eu prefiro ter P.A. do que vibrador, brincou.

Já com o atual marido, Rodrigo Godoy, ela contou ter demorado a engatar o romance.

- Rodrigo foi um cara que eu corri atrás. Não me dava nenhuma bola. Passou sete meses me enrolando. Um amigo nosso em comum fez uma espécie de cupido, e aí a gente marcava de sair, e ele desmarcava. Ele inventava uma história... Eu falei: Meu Deus, cada dia é uma história maluca.

Ela completou, relembrando o início do namoro:

- Hoje em dia, a gente brinca que ele estava aproveitando a solteirice dele o máximo que ele podia, porque quando a gente se encontrou, a gente não se desgrudou mais. Mas, um dia, eu mandei uma mensagem para ele, reta e direta.

Questionada sobre sua vida sexual, Preta afirmou que já passou perrengues na Hora H.

- Já distendi alguma coisa, às vezes a gente quer fazer uma pirueta, esquece que não tem preparo físico, vai lá e trava.

Sobre o período de quarentena ao lado de Rodrigo, Preta afirmou que ela e o marido estão com tempo de sobra para namorar.

- A gente está animado na quarentena. Ele está lá de bobeira, aí eu vou lá e cutuco. Ele fala: Mas, agora?. Eu falo: Eu não estou fazendo nada. A gente é um casal sem filhos, moramos só nós dois, passamos muito tempo da quarentena só a gente mesmo... Chega uma hora que você já viu todos os filmes, todas as séries, então vai transar, alegou aos risos.

Preta ainda contou que não gostava de Carolina Dieckmann antes das duas se tornarem amigas.

- A gente tinha aquela coisinha: Ai, não gosto da Carol, acho ela metida, declarou.

Segundo ela, foi Ivete Sangalo a responsável por unir as duas.

- Ela que me fez ser amiga da Carol, porque a gente não se gostava, eu e Carolina. Faltava, realmente, a gente interagir. Era puro preconceito. A Ivete fez a gente se enxergar.

E, de quebra, falou sobre as dificuldades que já passou durante os carnavais que participou.

- No Carnaval eu só coloco roupa no trio. Já fiz xixi porque não ia dar para tirar toda a roupa.