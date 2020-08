Museu de Arte Moderna de Nova York reabre amanhã

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



26/08/2020 | 10:48



O Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, reabrirá as portas amanhã. O local ficou fechado por mais de cinco meses por conta da pandemia ocasionada pela covid-19. O Rota de Férias preparou um álbum com lindas fotos do local. Confira na galeria.

Reabertura do MoMA