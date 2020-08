Ana Paula Arósio ressurge em comercial após dez anos, brinca com seu próprio sumiço e causa alvoroço na web

26/08/2020 | 09:10



Ela voltou! Após anos de reclusão, fazendo apenas papeis pequenos e esporádicos no cinema, Ana Paula Arósio ressurgiu em um comercial de um banco! Em um vídeo, de cerca de 40 segundos, a atriz é apresentada por Robson Nunes e Samantha Schmütz - que até citam que vão chamar uma pessoa que entende de telefone, fazendo referência ao fato de Ana ter sido garota-propaganda da Embratel, nos anos 90.

Em seguida, entra Ana, que atualmente está com 45 anos de idade:

- Oi, gente, voltei!

Divertida, ela também brincou com o seu sumiço:

- Bom, agora eu vou, porque eu me desacostumei da civilização. Vou voltar para o meu sabático em Xangri-lá!

No Twitter, Ana se tornou um dos assuntos mais comentados da web!

É Impressionante como o tempo só te valoriza. Essa frase nunca serviu tanto para a Ana Paula Arósio.

Morrendo com os comentários no Instagram dizendo que a Ana Paula Arósio ficou sem dinheiro e por isso fez a propaganda. Se ficou sem dinheiro, agora já recuperou os dez anos sumida com um comercial.

Apavorado e encantado com a volta da Ana Paula Arósio e ela continua igual.

Falo com tranquilidade que a única coisa boa que aconteceu nesses oito meses de 2020 foi a volta da Ana Paula Arósio.

Eu não sei em qual momento minha cabeça absorveu essa ideia mas eu acho real a Ana Paula Arósio uma das mulheres mais lindas do Brasil.

Fazer tal qual Ana Paula Arósio: sumir, voltar belíssima e fazer um dinheiro. Depois sumir de novo.

Teve gente até que citou especulações sobre o quanto ela teria ganhado para estrelar o comercial:

Chique é a Ana Paula Arósio que some por dez anos, ganha oito milhões de reais pra fazer um comercial de banco com um minuto de duração e some de novo.