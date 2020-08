Prédio do Caps de Diadema está com elevadores quebrados há três meses

Anderson Fattori



25/08/2020 | 23:34



O prédio no número 28 da Rua Oriente Monti, no Centro de Diadema, reúne os três tipos de Caps (Centro de Atenção Psicossocial) da cidade: o Caps Adulto, o Caps InfantoJuvenil e o Caps AD (Álcool e Drogas). Mas a facilidade de ter os equipamentos na região central e no mesmo endereço esbarra no estado deteriorado do imóvel, que já abrigou um hospital. O prédio está sem elevador há três meses e trabalhadores e usuários precisam usar as escadas para acessar os três andares em funcionamento.



Como em todos os pavimentos existem pacientes internados, alimentação, caixas de medicação, roupas de cama e outras coisas precisam ser carregadas no braço pelas escadas. Usuários e acompanhantes idosos ou com mobilidade reduzida também precisam passar pelo desconforto de subir e descer pelo prédio, assim como os funcionários do local.



“Já houve caso do profissional ter que descer para atender o paciente no térreo. A quantidade de coisas que a gente tem que subir, todos os dias, é muito exaustivo”, reclamou uma trabalhadora do local, que não quis se identificar.

A Prefeitura de Diadema informou, por meio de nota, que acionou a empresa especializada contratada para manutenção dos elevadores, que realizou visita técnica ao local e identificou a necessidade de troca de peças. “A empresa aguarda chegada das peças para realizar o serviço”, detalhou a nota.



HOSPITAL

O prédio da Rua Oriente Monti já abrigou o pronto-socorro municipal e o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), tenta trocar dívidas tributárias do proprietário do imóvel para que a administração assuma a titularidade do prédio e instale nele o novo hospital municipal. O equipamento vai substituir o que existe no bairro Piraporinha, cujo o estado de deterioração do prédio, alega a Prefeitura, impede a sua reforma.



Construir um novo hospital foi a principal promessa de campanha de Lauro Michels em 2016, quando tentava a reeleição.



A assessoria de imprensa do Executivo informou que a Prefeitura segue trabalhando na proposta de reformar o prédio para instalação do hospital municipal. “A administração continua a batalha junto ao Ministério da Saúde para que aprovação do projeto e o envio de recursos necessários (sejam concluídos)”, finaliza a nota.