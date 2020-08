Anestesista de São Bernardo pega Covid-19 duas vezes seguidas

Bia Moço

26/08/2020 | 00:01



Uma médica de São Bernardo está entre os casos suspeitos de reinfecção pelo novo coronavírus em São Paulo, e pode ser o primeiro confirmado no Grande ABC. Assim como ela, outras 15 pessoas no Estado estão entre os possíveis pacientes com contaminação seguida do vírus. Na Capital, o HC (Hospital das Clínicas) investiga sete pacientes que teriam ficado doentes duas vezes.



A anestesiologista Jussara França Resende, 50 anos, foi submetida a dois testes PCR com resultados positivos em intervalo de quatro meses. Ela contou que no dia 30 de março começou a sentir sintomas como dores de cabeça, falta de ar e tosse seca, no entanto, por tratar de bronquite, acreditou que seria uma crise. “Fiquei preocupada porque depois de dois dias perdi o paladar e senti dores articulares”, relembrou.



Embora estivesse desconfiada, em princípio, os exames de sangue e de tomografia não acusaram a doença. A médica realizou o teste de PCR, que recolhe secreções do nariz, para avaliação, em hospital particular, e dia 17 de abril saiu a confirmação da contaminação. Um mês depois, Jussara fez nova testagem, na qual apontou que estava curada, sem sinal do vírus. No fim de julho, a moradora do Jardim do Mar, em São Bernardo, foi a trabalho para Aracaju (Sergipe), onde acredita ter se reinfectado. “Cinco dias depois de voltar, comecei a ter sintomas fortes. No dia 4 de agosto fiz novo PCR, e lá estava o positivo outra vez”, disse a especialista, que afirma ter sentindo mais medo na segunda contaminação. “Minha ressonância apontou manchas no pulmão”, alertou a médica, que se cuidou sozinha, já que não houve a necessidade de internação.



Diante dos casos de reinfecção por Covid-19 já confirmados no mundo – Hong Kong foi o primeiro, na segunda-feira, enquanto Bélgica e Holanda confirmaram casos ontem –, a médica acredita que ela seja somente um, entre milhares no Brasil, e cobra o poder público de fiscalizar a situação.



EM ALERTA

Em live realizada ontem, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), debateu, ao lado do médico infectologista Fábio Leal, o futuro da imunização para a Covid-19. Segundo o especialista, para os pesquisadores da linha de frente da Covid-19, a reinfecção não é surpresa. “Já imaginávamos que isso iria acontecer, só não sabíamos quando e de que forma. Agora, precisamos também saber sobre essa imunidade em cada paciente e em quantas pessoas isso vai acontecer”, comenta Leal.



O infectologista observa que já houve casos locais suspeitos da reinfecção. “Ficamos à frente de casos que tínhamos grande suspeita, mas, para comprovar que de fato é reinfecção, não é nada simples. Assim como o caso de Hong Kong, vão aparecer em outros locais. Só o tempo vai nos dizer sobre esses casos, que são minoria”, avalia.



ESTUDO

Segundo o HC, os sintomas e testes positivos em dois períodos diferentes poderiam ser explicados por diferentes situações. Uma seria outra virose, o que causaria confusão nos exames, já que haveria ainda fragmentos inativos do vírus que causa a Covid-19 no corpo. Outra hipótese é a longa permanência do coronavírus no organismo com período de inatividade, e que teria reativação posterior. Em nota, o hospital afirmou que os sete pacientes estão sendo acompanhados “com a realização eventual de exames adicionais a fim de melhor entender as hipóteses”.