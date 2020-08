São Caetano busca vaga contra rival desesperado

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/08/2020 | 23:59



O São Caetano chega embalado por uma vitória no dérbi do Grande ABC para buscar a classificação antecipada para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. Às 15h, o Azulão visita o Votuporanguense, em partida que será disputada no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

O triunfo sobre o São Bernardo FC, por 4 a 3, deu moral aos comandados do técnico Alexandre Gallo, que chegam para enfrentar adversário que luta desesperadamente contra o rebaixamento – um revés complica muito a situação do CAV, atual lanterna com a vitória do Red Bull Brasil sobre o Penapolense, por 2 a 1, ontem.

“Evidente que, com bastante respeito aos nossos adversários, vamos tentar fazer o nosso melhor e tentar buscar essa classificação o mais rápido possível”, disse Gallo. “Jogo difícil. Contra um time que jogou bem contra o XV de Piracicaba e bem treinado pelo Júlio Sérgio. A gente sabe que a dificuldade vai existir, mas já conversamos com os atletas em relação a isso. Estamos bem conscientes das coisas que podemos fazer e buscar a vitória é o nosso intuito”, emendou o treinador, que não terá o zagueiro Sandoval e o meia Anderson Rosa, suspensos.