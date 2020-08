Tigre tenta fazer a lição de casa para sacramentar avanço

Dérek Bittencourt

25/08/2020



Fazer a lição de casa. É isso o que o São Bernardo FC precisa hoje, às 15h, em visita do XV de Piracicaba, no Estádio 1º de Maio, para se classificar para o mata-mata do Paulista da Série A-2. Depois de desperdiçar essa oportunidade na semana passada, ao perder de virada o dérbi contra o São Caetano, por 4 a 3, hoje o Tigre reencontra sua casa, após cinco meses longe, para tentar sacramentar a vaga. Entretanto, terá missão dificultada por adversário direto na luta para avançar no torneio.

“Deixamos escapar a classificação antecipada na última rodada, mas agora jogamos em nosso domínio, num confronto direto contra o XV de Piracicaba. O nosso grupo está focado nessa reação e classificação. Já mostramos nossa força durante a competição e confiamos muito no objetivo do clube, que é conquistar o acesso”, disse o atacante Marlyson, que acabou levando os créditos do terceiro gol na derrota no dérbi (que todos acreditavam ter sido marcado por Leandro Amaro), e chegou a sete tentos na competição, dois a menos do que o artilheiro Leo Castro, do Juventus, que soma nove.

O técnico Marcelo Veiga terá como desfalque certo o zagueiro Leandro Amaro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo – Ferreira e Luanderson são as opções. Já o atacante Léo Jaime, que saiu no início da segunda etapa contra o São Caetano em razão de lesão na perna direita, é dúvida – Gildo surge como candidato para a vaga. Após cumprir suspensão, Fernando Júnior é opção na lateral esquerda e pode substituir Pará, que defensivamente não teve boa atuação no dérbi. Outro que esteve abaixo e pode ser sacado é o goleiro Moises Junior, que daria lugar a Gabriel Gasparotto.

“Empenho, dedicação e concentração não vão faltar. Vamos respeitar o XV de Piracicaba, mas vamos respeitar jogando para frente, buscando o jogo e buscando o resultado positivo. Estaremos na nossa casa e temos a obrigação de buscar os três pontos”, disse Ferreira.

No XV de Piracicaba, do técnico Evaristo Piza, os desfalques são Walfrido, Samuel Andrade, Rubens Carvalho e João Pedro. Quem deve estrear é o volante Felipe Manoel, revelado no próprio Tigre. Outro que vai reencontrar o São Bernardo FC é o zagueiro Diego Jussani.