Do Diário do Grande ABC



25/08/2020 | 23:59



As impressionantes imagens do desabamento de residência em Mauá e de caixa-d’água em Diadema, em intervalo menor que 24 horas no último fim de semana, evidenciam o perigo da falta de fiscalização a que estão expostos os moradores do Grande ABC. Embora nos dois casos, por pura sorte, os danos se resumiram a prejuízos materiais, a falta de profissionais gabaritados, como um engenheiro civil, para acompanhar o andamento de milhares de projetos de construção representa alto risco para a sociedade. Trata-se de facilitador de tragédias. Portanto, algo com que as administrações municipais deveriam se preocupar.

Para se ter ideia da quantidade de obras que são tocadas irregularmente nas sete cidades da região, basta dizer que os agentes das prefeituras embargaram nos primeiros sete meses do ano 279 intervenções – média de uma por dia. Os dois episódios do fim de semana comprovam que boa parte delas, por pressuposto, continua sendo executada sem nenhuma restrição. Há, como resta inquestionável, apagão fiscalizador, o que põe em perigo a coletividade.

Parte da responsabilidade recai sobre o governo do Estado, que também padece de instrumentos mais eficazes no combate a construções irregulares. Não se pode esquecer que a demolição de caixa-d’água que rolou no bairro diademense Serraria, danificando ao menos nove automóveis e pondo em perigo moradores de dois condomínios residenciais localizados nas imediações, era de responsabilidade da empresa estatal CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo).

Ao analisarem a situação fiscalizatória do Grande ABC, representantes de entidades que congregam engenheiros atestam a precariedade do sistema de monitoramento existente nas sete cidades. E cobram maior envolvimento do poder público com a questão. Até o momento, graças ao acaso, os impactantes registros em vídeo dos desabamentos não causaram nenhuma morte. O ideal é que elas bastem para fazer os administradores municipais se mexerem. Antes que seja tarde.