Câmara de Mauá silencia sobre manobra em licitação de carros

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



26/08/2020 | 00:01



Os vereadores de Mauá fizeram vistas grossas à manobra adotada pela Câmara que viabilizou a continuidade do vínculo com grupo que já aluga carros para a casa há cinco anos e que não poderia continuar a prestar os serviços.



O Diário mostrou ontem que o Legislativo mauaense assinou contrato, por R$ 395 mil ao ano, para locação de veículos de empresa cuja dona é a mesma da firma que, por decisão judicial e pela legislação, deveria ter o elo encerrado.



Na sessão de ontem, realizada de forma virtual, o tema não foi debatido publicamente. O presidente da casa, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), também se calou sobre o assunto. Procurado pelo Diário, o parlamentar não quis se manifestar. Pelo menos oficialmente, a Câmara mauaense ainda não deu sinais sobre a possível revisão do contrato.



Na semana passada, a casa formalizou acordo com a Magsi Comércio e Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação, sediada em Mauá, para alugar 26 veículos zero-quilômetro para compor a frota. Uma das donas da firma é Maria José Cantarelli Garcia, que também é sócia da Garloc Transportes, Logística e Locações, empresa que detinha o contrato de locação dos automóveis desde 2015 e que, por causa da legislação e por decisão judicial, não poderia mais manter o vínculo com a casa. Alvo da Operação Trato Feito, deflagrada em 2018, a Garloc foi impedida pela Justiça Federal de ser contratada pelo poder público.



Além de possuírem a mesma dona, Magsi e a Garloc, inclusive, possuem o mesmo endereço em seus cadastros na Junta Comercial paulista.



O Diário mostrou no sábado que a Magsi não possui expertise em aluguel de veículos e que formalmente seu objeto principal de atuação é limpeza de prédios. A firma já prestou diversos serviços a outros órgãos públicos da cidade e nenhum deles foi aluguel de veículos – há registros de fornecimento de material hidráulico e café da manhã.



Ao Diário, a assessoria do Legislativo mauaense reforçou que a Magsi cumpriu as exigências do processo licitatório e que possui condições para prestar os serviços.