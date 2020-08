Mulher é candidata; marido apoia outro

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/08/2020 | 00:01



Uma situação no mínimo inusitada se apresenta na base de apoio do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), mais especificamente na lista de pré-candidatos a vereador que defenderá o tucano nas urnas. Farmacêutica, Vivi Santos se filiou ao Patriota para ser pré-candidata a vereadora – nas redes sociais, inclusive, anuncia que o convite partiu justamente de Morando. O problema é que seu marido, Reinaldo Santos, não esconde a predileção pelo vereador Alex Mognon (PSDB), ex-secretário de Esportes. Estranhamente, o marido não apoiará a mulher na eleição. O fato tem gerado comentários dos mais diversos. Entre eles, que Reinaldo pode ter de dormir vários meses no sofá. Ou que Vivi pode ser uma candidata laranja, para cumprir cota de lançamento de campanhas femininas, como determina a legislação eleitoral, e obter fatia considerável do fundo partidário sem ter o projeto político efetivo no pleito.

Recado

Esta coluna mostrou ontem que o prefeito Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, comemorou seu 46º aniversário com festa surpresa em seu gabinete. A data também foi lembrada pela base de sustentação na Câmara, mas para passagem de recado nada festivo. Raríssimos foram os vereadores que parabenizaram o tucano nas redes sociais. Os governistas não têm escondido a frustração e certa irritação com o adiamento de conversa, por parte do prefeito, de como será o trabalho na eleição. Morando havia prometido organizar reunião no dia 14 de agosto para discutir como o governo ajudaria os vereadores que defenderam a gestão desde 2017. Não fez. O comentário, em tom jocoso, é que a reunião será no dia 14, mas de novembro, véspera do primeiro turno da eleição.

Candidatura

Vereador de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB) entrou em contato com a coluna para garantir que será candidato à Prefeitura na eleição deste ano. Reconheceu que houve pressão dos mais variados lados para tirá-lo da corrida eleitoral, mas que vai sustentar o projeto próprio ao Paço. Inclusive, deve anunciar nos próximos dias quem será seu vice. Aliás, uma vice, já que a discussão está avançada com uma liderança feminina da cidade.



Título de cidadão

A Câmara de São Caetano aprovou ontem a concessão de título de cidadão são-caetanense ao reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Campi Prearo. A honraria foi apresentada pelos vereadores Pio Mielo (PSDB), presidente da casa, e Mauricio Fernandes (PL). Prearo nasceu em Santo André e está na USCS desde 2003. Assumiu a reitoria neste ano, em sucessão a Marcos Bassi (PSDB).

PSTU de Diadema

O PSTU de Diadema apresentou o professor Ivanci Vieira dos Santos como pré-candidato do partido à Prefeitura na eleição deste ano. Ele terá como companheiro de chapa o também professor Edilson Nesladek Satiro. Arinete Barrocas será candidata a vereadora. Ivanci foi prefeiturável em 2016, em 2012 e em 2004. Também concorreu a vereador e deputado estadual.

Auxílio – 1

Tem chamado atenção o fato de o secretário de Serviços Urbanos, Ricardo Orsini, ter recorrido a consultorias extraoficiais jurídicas do vereador Amaury Dias (PSDB), em Ribeirão Pires. Orsini encara uma cruzada contra diversos órgãos de imprensa, entre eles o Diário, que noticiaram quando o hoje secretário atropelou e vitimou um funcionário público. Amaury não tem ficado à frente dos processos movidos por Orsini, mas serve de conselheiro do titular da pasta.



Auxílio – 2

Ricardo Orsini tenta reparação dos órgãos de imprensa por veicularem notícia contra ele. Tem perdido, até agora, todas as medidas pleiteadas – como liminar e mandados de segurança. Em troca da assistência jurídica extraoficial, dizem nos corredores da Câmara de Ribeirão Pires, faz uma tabelinha com o vereador Amaury Dias (PSDB): acolhe os pedidos do tucano de zeladoria ou avisa com antecedência obras realizadas pela pasta para o parlamentar capitalizar politicamente.