Hailé Pinheiro, dirigente histórico do Goiás, é internado com covid-19

25/08/2020 | 20:26



O Goiás anunciou na tarde desta terça-feira que Hailé Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo e um dos dirigentes mais importantes da história do clube, foi internado após ser diagnosticado com covid-19.

O dirigente está assintomático, mas, por ser do grupo de risco devido a idade (84 anos), foi internado no Hospital Órion, em Goiânia. "A internação foi uma precaução médica e familiar com o dirigente esmeraldino", anunciou o clube em nota oficial.

Na diretoria do Goiás há mais de 50 anos, Hailé Pinheiro já foi presidente do clube e hoje está na presidência do Conselho Deliberativo, tendo participação direta nas decisões tomadas pelo departamento de futebol.

Hailé Pinheiro, inclusive, foi um dos que apoiaram na semana passada as trocas de Ney Franco e Túlio Lustosa por Thiago Larghi e Harlei Menezes nos cargos de treinador e gestor de futebol, respectivamente.