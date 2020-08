Santo André disponibiliza 30 mil chips com conteúdo didático

Do Diário do Grande ABC



A Prefeitura de Santo André vai colocar à disposição, de forma gratuita, para mais de 30 mil alunos e professores da rede municipal de ensino chips para acesso à internet, como forma de viabilizar conteúdos e ferramentas pedagógicas para o aprendizado à distância.

O mecanismo será distribuído em setembro. A iniciativa beneficia diretamente educadores e estudantes do Ensino Infantil, Ensino Fundamental e do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

De acordo com o Paço, que se pronunciou oficialmente sobre não voltar as aulas em 2020, “a ação faz parte de grande esforço para a democratização do acesso à informação e como forma de potencializar os conteúdos neste período de aulas remotas.” A administração disponibilizou nova plataforma de conteúdo.