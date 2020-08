Netflix tem categorias de filmes escondidas; veja como acessá-las

Bianca Bellucci

A Netflix classifica seu catálogo por subcategorias. Em “Animes”, por exemplo, você pode afunilar a pesquisa e encontrar apenas títulos que se encaixem ao gênero “Longas de Anime”. O problema é que nem todas as seções estão facilmente ao alcance do usuário. Isso porque o serviço de streaming de vídeo até dá algumas sugestões de subgêneros, só que muitas estão escondidas.

Segundo o site “The Atlantic”, são mais de 70 mil categorias. Porém, existe um jeito simples de acessá-las. Basta colocar o código da seção na URL do site. Para ver filmes de beisebol, a sequência é 12339. Então, digite o seguinte link: http://www.netflix.com/browse/genre/12339. Assim, serão mostrados os longas da categoria.

O 33Giga separou 50 subgêneros que a Netflix possui entre seus códigos (para ver a lista completa em inglês, clique aqui). Escolha o que mais combina com seu estilo e veja o que o serviço de streaming tem a te oferecer. Vale lembrar que nem todas as categorias possuem filmes no Brasil.

Ação, ficção-científica e fantasia – 1568

Animações para adultos – 11881

Animes de fantasia – 11146

Animes de ficção-científica – 2729

Animes de terror – 10695

Cinema mudo – 53310

Clássicos do cinema de arte – 29764

Comédias de fim de noite – 1402

Comédias pastelão – 10256

Documentários biográficos – 3652

Documentários sobre crimes – 9875

Documentários históricos – 5349

Dramas biográficos – 3179

Dramas sobre entretenimento – 5012

Dramas sobre julgamentos – 2748

Dramas sobre questões sociais – 3947

Épicos – 52858

Fé e espiritualidade para crianças – 751423

Ficção-científica alienígena – 3327

Filmes brasileiros – 798

Filmes de terror B – 8195

Filmes de monstros – 947

Filmes de super-heróis e quadrinhos – 10118

Filmes experimentais – 11079

Filmes noir – 7687

Filmes sobre basquetebol – 12762

Filmes sobre beisebol – 12339

Filmes sobre boxe – 12443

Filmes sobre futebol – 12549

Filmes sobre futebol americano – 12803

Filmes sobre máfia – 31851

Histórias com animais – 5507

Histórias satânicas – 6998

Humor negro – 869

Jazz e Easy Listening – 10271

Melodramáticos – 6384

Minisséries – 4814

Mockumentaries – 26

Musicais da Disney – 59433

Obras de época – 12123

Romances independentes – 9916

Romances insólitos – 36103

Sátiras – 4922

Suspenses de ação – 43048

Suspenses psicológicos – 5505

Suspenses sensuais – 972

Terror com lobisomens – 75930

Terror sobre mar aberto – 45028

TV sobre culinária e viagens – 72436

Urbano e dança – 9472

