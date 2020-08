Guarani confirma venda de 10% do volante Gabriel Menino ao Palmeiras

25/08/2020 | 18:47



Em nota oficial publicada nesta terça-feira, o Guarani confirmou a venda de mais 10% do volante Gabriel Menino ao Palmeiras, negociação que já estava prevista em contrato e foi acertada em fevereiro deste ano, um mês antes do atleta renovar com a equipe da capital até 2024.

Uma das revelações do Campeonato Paulista, Gabriel Menino chegou no Palmeiras em 2017, com 15 anos. O clube da capital adquiriu 70% do atleta, enquanto o Guarani ficou com os outros 30%, fato confirmado pelo balanço financeira do clube bugrino.

Segundo o Guarani, os valores não serão divulgados, uma vez que "tal contrato se reserva totalmente por cláusula de confidencialidade". Estipula-se, porém, que a quantia por esses 10% chega nas casas de R$ 400 mil.

Gabriel Menino vem sendo um dos destaques do Palmeiras na temporada. Começou na equipe sub-20, onde fez 79 jogos e marcou oito gols, dois deles na semifinal do Campeonato Paulista frente ao São Paulo.

Neste ano, foi levado ao profissional por Vanderlei Luxemburgo e hoje já é um dos homens de confiança do treinador no setor de meio de campo. Tem 17 partidas na equipe principal, sendo um dos pilares ao lado de Patrick de Paula, principalmente com a ausência de Dudu.