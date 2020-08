Ex-namorado de Virginia Fonseca revela reação ao saber que ela estava namorando Zé Felipe: - Foi meio rapidinho, né?

25/08/2020 | 18:10



Recentemente, Virginia Fonseca participou do canal do ex-namorado, Rezende Evil, no YouTube. No vídeo, os dois responderam diversas perguntas de fãs e foram sinceros sobre o relacionamento da influenciadora com o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo. Rezende, por exemplo, admitiu que ficou um pouco surpreso com a notícia - e Virginia confessou que comunicou o ex antes mesmo de assumir a relação publicamente.

- A hora que eu soube que estava namorando, eu fiquei Que?, contou o youtuber.

- Gente, o Pedro foi uma das primeiras pessoas a saber. Eu contei para ele antes de tudo, afirmou a loira.

- Foi meio rapidinho, né? Mas tudo bem. Fiquei surpreso, mas é normal, brincou Rezende.

Os dois também deixaram claro que continuam amigos e que se respeitam bastante, e que a convivência é saudável e pautada por uma grande maturidade.