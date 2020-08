Muito amor! Giovanna Ewbank exibe trecho de conversa com Katy Perry e cantora elogia o cabelo de Titi

25/08/2020 | 17:10



Socorro! Giovanna Ewbank compartilhou na tarde desta terça-feira, dia 25, um trecho de sua entrevista com a cantora norte-americana Katy Perry. O bate-papo será publicado no canal da apresentadora no YouTube na próxima quinta-feira, dia 27, mas já pudemos notar que o conteúdo está incrível! Em um determinado momento da conversa, Katy interage com a filha mais velha de Gioh e Bruno Gagliasso - e a artista chega a elogiar o cabelo de Titi. Que legal, né?

- Essa é a minha filha. Ela te adora!, diz Ewbank.

- Oi, querida! Como você está? Qual o seu nome?, questiona Perry.

- Chissomo, responde Titi.

- Eu adorei o seu cabelo! É tão bonito, afirma a cantora.

- Obrigada!, responde a pequena.

A apresentadora ainda pergunta se Katy está com algum desejo nesta gravidez, e a estrela confessa que está ingerindo bastante comida apimentada. No final, a cantora ainda mostra a sua barriguinha (ou seria barrigona?) da reta final da gestação.

E aí, ficou ansioso? Nós também!