Covid-19: colar emite alertas quando pessoas ultrapassam distanciamento social

Bianca Bellucci

Do 33Giga



25/08/2020 | 16:48



Architecture Discipline é um estúdio de design localizado em Nova Delhi, na Índia. Um de seus projetos que chamou a atenção recentemente é o sChoker, um colar capaz de emitir alertas sonoros e visuais quando as pessoas ao redor ultrapassam o distanciamento social de 1,5m, recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) durante a pandemia de covid-19.

Na prática, o sChoker tem sensores térmicos que identificam radiações infravermelhas, ou seja, a temperatura corporal. Uma vez que o distanciamento social é ultrapassado, o usuário pode escolher receber alertas de duas formas. As luzes de LED, por exemplo, são apresentadas em três cores: verde (nível seguro de proximidade), amarelo (médio) e vermelho (perigoso). O aviso sonoro, por sua vez, é emitido quando o gadget é conectado via Bluetooth a outro dispositivo, como celular e tablet.

A primeira versão do sChoker é feita em fibra de carbono e confeccionada com a ajuda de uma impressora 3D. No futuro, a ideia é deixar o colar mais fashion, usando materiais como veludo, couro e até ouro.

É importante ressaltar que o gadget da Architecture Discipline foi criado pensando em deficientes visuais e auditivos, mas nada impede que o público geral use o produto. O valor e a disponibilidade do sChoker, entretanto, ainda não foram divulgados.