Otero é apresentado no Corinthians e já promete marcar um gol contra o Fortaleza

25/08/2020 | 16:35



O meia-atacante Romulo Otero chegou com força total ao Corinthians. Apresentado, nesta terça-feira, o reforço venezuelano afirmou estar pronto para estrear já nesta quarta-feira, diante do Fortaleza, às 21h30, na Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e até prometeu um gol de bola parada, lembrando Marcelinho Carioca, um dos ídolos históricos do time de Parque São Jorge.

"Minha bola parada é minha maior característica, conheço Marcelinho Carioca, não pessoalmente, mas quando cheguei no Brasil e começaram comparações, vi muitos jogos dele no Youtube, tinha uma excelente batida. Treino todo dia para aperfeiçoar a batida. Até agradeço a comparação, ele é um grande ídolo aqui, mando um abraço para ele. Treino a cada dia, vou treinar as faltas para darem certo em campo. Acredito que vou treinar hoje (terça-feira) para amanhã (quarta) já fazer um gol de bola parada", disse o jogador, de 27 anos, em entrevista coletiva.

O novo dono da camisa 11,com contrato até julho de 2021, sem custos ao Corinthians, comentou o fato de o técnico Jorge Sampaoli não querer seu futebol no Atlético-MG. "Sobre Sampaoli, agradeço ele pela sinceridade, que conversou que não ia contar comigo. Depois disso, liguei para meu empresário e falei: quero jogar no Corinthians. Ele fez de tudo para que eu estivesse aqui. Não tenho nada a falar de Sampaoli, a comissão é excelente, aprendi muito no pouco que estive com ele, agradeço de verdade", disse o jogador, que agradeceu ao tratamento dado pela torcida e companheiros de Atlético-MG.

Sobre o posicionamento em campo, Otero espera ser utilizado pela esquerda do ataque. "Jogo nas três (posições): meio, direita ou esquerda. Mas me sinto muito melhor pela esquerda, minha maior característica é o chute, então pela esquerda encaro pelo meio e chuto no gol. Ou vou para o fundo e cruzo na área", disse Otero, que se colocou à disposição de Tiago Nunes.

"Gostaria muito de jogar já, estou ansioso, mas não sei se vou jogar com Luan, com Araos, com Léo (Natel), com Vital, não sei. Isso já é parte do treinador, vou esperar minha oportunidade", afirmou Otero, que soma 34 jogos pela seleção venezuelana, com seis gols marcados.