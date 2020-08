Youtuber Landon Clifford morre aos 19 anos de idade após coma

25/08/2020 | 15:10



O youtuber Landon Clifford, de 19 anos, teve a morte anunciada por sua esposa, Camryn, na sexta-feira, 21. O casal fazia vídeos no canal de YouTube Cam&Fam, com 1,2 milhão de inscritos e cerca de 185 milhões de visualizações.

"13 de agosto de 2020 foi o último dia de Landon sendo o melhor pai e marido que ele poderia ser. Após passar os seis dias seguintes em coma, ele se foi e doou diversos órgãos para pessoas necessitadas pelo país", escreveu Camryn em seu Instagram.

Ela também falou sobre criar suas duas filhas sem a presença do pai: "Me entristece profundamente que elas nunca poderão conhecê-lo de verdade. Ele era tão jovem e tinha tanta vida para viver. Não é assim que as coisas deveriam ocorrer".

O vídeo mais recente do canal foi publicado há mais de dois meses, em 19 de junho de 2020.

Confira a publicação com o anúncio da morte de Landon Clifford

aqui .

Ela não deu detalhes sobre como Clifford sofreu a lesão cerebral que o vitimou.