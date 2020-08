Marisa Orth homenageia Fernanda Young no dia em que morte da atriz completa um ano: - Humor que doía

25/08/2020 | 15:10



Marisa Orth publicou uma declaração emocionante nesta terça-feira, dia 25, data que marca o aniversário de um ano da morte de Fernanda Young.

No Instagram, a atriz publicou uma série de vídeos como se estivesse conversando diretamente com a diretora, e disse sentir saudades de seu humor e sua escrita ácida no momento em que estamos vivendo:

- Fê, estou de óculos, você ensinou que assim é chique. Da nossa intimidade não vou falar aqui, não. E espero que todo mundo pense que a gente teve um caso tórrido, para mim é chiquérrimo que as pessoas imaginem isso, você é tão linda. Eu só queria você de escritora agora. Queria o peso da sua caneta, o peso dos seus dedos no teclado, para falar sobre essa situação que a gente está vivendo. Aquele humor que doía. E outra, Fernanda, quarta-feira, amanhã, eu vou fazer Saia Justa, você acredita? Virtual. Você não sabe o que está isso aqui. Queria tanto comentar contigo.

Quem também prestou homenagem à Fernanda foi a filha da escritora, Cecília Young. No Instagram na última segunda-feira, dia 24, ela falou que ainda não se acostumou com a perda da mãe.

A morte é um conceito estranho. Muito pouca gente consegue entender o que realmente significa. Eu gostaria de dizer que eu sou uma delas. A verdade é que, mesmo observando ela de mais perto do que eu gostaria, a morte ainda é algo assustador. Tive um ano para me acostumar e ver ela como algo além de terrível, isso ainda não aconteceu. Não imagino que irá acontecer tão cedo.

Em seguida, Cecília citou uma conversa que teve com Maria Ribeiro, e finalizou:

Hoje a Maria Ribeiro me falou uma coisa importante: a gente não pode fugir da dor. Acho que a maior parte do tempo eu fico tentando criar uma ideia mais atraente do acontecido, fazer uma piada ou desviar o assunto. Amanhã faz um ano do falecimento da minha mãe e eu não tenho nada mais poético do que a dor para expressar aqui. Fico imaginando que as pessoas esperem que eu fale alguma coisa motivadora, mas dessa vez eu não consigo colocar nada no papel. Só sei que ainda sinto minha mãe perto de mim. Talvez uma boa consolidação disso é que sempre terei os sapatinhos absurdamente pequenos dela para me lembrar da sua mente absurdamente grande.

Quem também mencionou Maria Ribeiro ao falar sobre Fernanda Young foi Fernanda Nobre. A atriz gravou um vídeo com o companheiro José Roberto Jardim e relembrou quando convidou a escritora para participar de um de seus projetos, com o intermédio de Maria.

- Eu liguei para a Maria e ela falou: Vou ligar para ela agora. Ela vai amar e vocês vão se amar e eu vou ficar com ciúmes de vocês duas. Ela mandou um áudio falando que a gente ia entrar em contato e a gente ficou super nervoso porque não sabia o que dizer. Ela respondeu a mensagem imediatamente. Não demorou um minuto.